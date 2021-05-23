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Giriş Tarihi: 23.5.2021 12:28 Son Güncelleme: 23.5.2021 13:11

| Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Genç kadının kafasına tekme attı!

DHA
SON DAKİKA | Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Genç kadının kafasına tekme attı!

: Yozgat'ta tüyler ürperten anlar yaşandı. Akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi.

Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Markette eski sevgilisini tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı | Video

Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MÜDAHALE ETMEDİLER

Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı.

Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

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SON DAKİKA | Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: Genç kadının kafasına tekme attı!
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