Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV ile Sisal Şans işbirliğinde MP TV ile youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugünkü (23 Mayıs 2021 Pazar) canlı çekilişle belirleniyor. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar, MPİ sorgulama ekranı üzerinden şanslı numaralarla bilet kontrolü yapmak isteyerek MPİ 23 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 23 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;