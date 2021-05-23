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Giriş Tarihi: 23.5.2021 19:56 Son Güncelleme: 23.5.2021 19:56

sonuçları açıklandı mı? ile -

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

sonuçları” (MPİ) ile ortaklığında her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) ile Sisal Şans ortaklığında belirleniyor. Peş peşe gelen devirlerle 16 Milyon TL’yi aşan tutarına erişen oyunda kazanan olmak isteyen şans oyunu severler, üzerinden kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olanlar, kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile ve ekranı.

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV ile Sisal Şans işbirliğinde MP TV ile youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugünkü (23 Mayıs 2021 Pazar) canlı çekilişle belirleniyor. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar, MPİ sorgulama ekranı üzerinden şanslı numaralarla bilet kontrolü yapmak isteyerek MPİ 23 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (23 MAYIS)

Milli Piyango Online ile 23 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 23 Mayıs Süper Loto sonuçları:






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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 23 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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