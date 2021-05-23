Tekvir Suresi Okunuşu ve Anlamı - Tekvir Suresi Arapça Türkçe Oku, Meali ve Fazileti

Mekke döneminin ilk yıllarında nazil olan bu sure yirmi dokuz ayetten oluşmuştur. Kıyametin kopması ve Kur'an-ın vahiy ürünü oluşu konu edilmiştir. Küvvirat adıyla da anılan surede peygamberlik konusu da ele alınmıştır. Kıyametin dehşet verici bazı ayrıntılarına vurgular yapılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in seksen birinci suresi olma özelliğini taşıyan Tekvir Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı, meali, tefsiri ve faziletleri de sıkça araştırılan konulardandır.

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.İzeşşemsu kuvviret.

2.Ve izennucumunkederet.

3.Ve izelcibalu suyyiret.

4.Ve izel'işaru 'uttılet.

5.Ve izelvuhuşu huşiret.

6.Ve izelbiharu succiret.

7.Ve izennufusu zuvvicet.

8.Ve izelmev'udetu suilet.

9.Bieyyi zenbin kutilet.

10.Ve izessuhufu nuşiret.

11.Ve izessema'u kuşitat.

12.Ve izelcahıymu su''ıret.

13.Ve izelcennetu uzlifet.

14.'Alimet nefsun ma ahdaret.

15.Fela uksimu bilhunnesi.

16.Elcevarilkunnesi.

17.Velleyli iza 'as'ase.

18.Vessubhı iza teneffese.

19.İnnehu lekalu resulin keriymin.

20.Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.

21.Muta'ın semme emiynin.

22.Ve ma sahıbukum bimecnunin.

23.Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.

24.Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.

25.Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.

26.Feeyne tezhebune.

27.İn huve illa zikrun lil'alemiyne.

28.Limen şae minkum en yestekıyme,.

29.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.

Tekvir Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Güneş, dürüldüğü zaman,

2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4.Gebe develer salıverildiği zaman.

5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

6.Denizler kaynatıldığı zaman,

7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

8, 9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

10.Amel defterleri açıldığı zaman,

11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

12.Cehennem alevlendirildiği zaman,

13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,

14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

15, 16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,

19, 20, 21.O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23.Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.

24.O, gayb hakkında cimri değildir.

25.Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26.(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27, 28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir Suresi Konusu Nedir?

Mekke döneminde nazil olan ve yirmi dokuz ayetten oluşan bu surede de çok mühim bilgiler bulunur. Kıyametin dehşet verici hallerinden, peygamberlik, Kur'an-ın vahiy konusu oluşundan bahsedilmektedir. Allah tarafından konulan tabiat kanunlarının değiştirilerek güneşin, yıldızların, dağların, denizlerin, vahşi hayvanların tersine çevrileceğine temas edilir; ardından büyük hesap gününün kısa tasviri yapılır ve o gün kişinin ebedî hayat için önceden neler hazırladığının bilincinde olacağı belirtilir. Tekvir Suresinin hem anlamına hem de tefsirine haberimizin devamından göz atabilirsiniz.

Tekvir Suresi Faziletleri

Tekvir Suresini okuyanlar ya da okumak isteyenler bu surenin faziletleri hakkında da kaynaklardan bilgiler araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre konu hakkında bazı hadisler bulunmaktadır. Hadis kaynaklarına göre ilgili surenin faziletleri aşağıdaki gibidir.

Tekvîr, önceki peygamberlere verilen Tevrat, Zebûr ve İncil'in fazilet açısından Kur'an'daki karşılıklarından başka Resûl-i Ekrem'e has olmak üzere inzal edilen "mufassal" sûrelerdendir (a.g.e., s. 224-225). Hz. Peygamber'in zaman zaman namazların birinci rek'atında Duhân, ikinci rek'atında Tekvîr sûresini okuduğu bilinmektedir (a.g.e., s. 307). Bazı tefsir kitaplarında yer alan, "Allah, İze'ş-şemsü küvvirat sûresini okuyan kimseyi amel defterlerinin açıldığı kıyamet gününde mahcup olmaktan korur" meâlindeki hadisin (Zemahşerî, VI, 328; Beyzâvî, IV, 390) mevzû olduğu belirtilmiştir (Zemahşerî, I, 684 [nâşirin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 726). Cemâleddin Ayyâd sûrenin tefsirine dair bir eser yazmıştır.

Tekvir Suresi Tefsiri

Kıyametin kopmasını ve Kur'an'ın vahiy ürünü oluşunu konu alan Tekvîr sûresinde Allah tarafından konulan tabiat kanunlarının değiştirilerek güneşin, yıldızların, dağların, denizlerin, vahşi hayvanların tersine çevrileceğine temas edilir; ardından büyük hesap gününün kısa tasviri yapılır ve o gün kişinin ebedî hayat için önceden neler hazırladığının bilincinde olacağı belirtilir (âyet 1-14). Tabiatın işleyişine dair birçok âyette görüldüğü üzere yıldızların çeşitli görünümlerdeki seyrine, kararmaya yüz tutan geceye ve ağarmaya başlayan sabah vaktine yemin edilerek Kur'an'ın vahiy eseri olduğu ifade edilir, onun değerli ve itibarlı bir elçi (Cebrâil) tarafından Resûlullah'a getirildiği bildirilir. Ardından "arkadaşınız" diye nitelendirilen Hz. Muhammed'in inatçı inkârcıların iddia ettiği gibi bir mecnun olmadığı, gayb âlemine ait gerçekleri gizlemediği, bildirdiği tebliğin şeytandan gelmediği vurgulanır (âyet 15-25). Sûrenin son dört âyeti, "Bu açık gerçeklere rağmen siz nereye gidiyorsunuz?" sorusuyla başlar ve Kur'an'ın doğru yola girmek isteyen herkes için bir uyarıcı ve öğütçü olduğu vurgulanır; ancak doğru yola girme talebinin ilâhî irade doğrultusunda yapılmasının şart koşulduğu belirtilir. Rivayete göre, sûrenin son âyetlerinde dileyen kimsenin doğru yola girebileceğinin ifade edilmesi üzerine Ebû Cehil, "Bu husus kendi isteğimize bağlıdır, uygun görürsek bu yola gireriz, görmezsek girmeyiz" demiş, bundan dolayı sûrenin ilâhî iradeyle ilgili âyeti inmiştir (Taberî, XXX, 105; Ebü'l-Fidâ İbn Kesîr, VII, 230).

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Fatiha Suresi

Felak Suresi

Fetih Suresi

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Kadir Suresi

Tebbet Suresi

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