Telefon dolandırıcılarına siber operasyon:19 gözaltı

Kocaeli Polisi, yaşlı vatandaşları telefonla arayan ve kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikten sonra haksız kazanç temin ettikleri iddia edilen bir çeteye operasyon düzenledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 aydır takibe alınan 19 şüpheli, Kocaeli, İstanbul ve Bursa illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.