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Giriş Tarihi: 23.5.2021 10:01

Toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti

KAMİL CÖMERTLER
Toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti

’in ilçesinde kapalı devre sulama sistemi yapım çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Anamur ilçesinin Ormancık ve Evciler mahalleleri arasında bulunan Tana Deresi mevkiinde DSİ tarafından yapımı sürdürülen kapalı devre sulama sistemi çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması ile bölgedeki su boruları da kaymaya başladı. Boru döşeme çalışması yapan 45 yaşındaki işçi Himmet Baz, toprak ile su borusunun arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Baz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baz'ın cansız bedeni otopsi için Mersin'e gönderildi.

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Toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti
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