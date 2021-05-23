Toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinin Ormancık ve Evciler mahalleleri arasında bulunan Tana Deresi mevkiinde DSİ tarafından yapımı sürdürülen kapalı devre sulama sistemi çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması ile bölgedeki su boruları da kaymaya başladı. Boru döşeme çalışması yapan 45 yaşındaki işçi Himmet Baz, toprak ile su borusunun arasında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Baz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baz'ın cansız bedeni otopsi için Mersin'e gönderildi.