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Giriş Tarihi: 23.5.2021 16:50

’in hatası tepkilere neden oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tunç Soyer’in hatası tepkilere neden oldu

ve Belediye Başkanı ’in sosyal medya hesaplarından yapılan hata Altay taraftarlarının gözünden kaçmadı. Hatayı fark eden vatandaşlar, tepki gösterdi.

İzmir'in başarılı takımları Altay ve Altınordu TFF. 1. Lig Play-Off finaline yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şehirlerinin takımlarını kutlamak istedi. Sosyal medyadan verilen kutlama mesajında yanlış görsel kullanılınca vatandaşlardan tepki gecikmedi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden Altay'ın logosu yanlış kullanıldı. Aynı zamanda görselde sadece Altınordu takımının fotoğrafının kullanılması da Altay taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu. Sosyal medya hesaplarından özellikle Soyer'i eleştiren mesajlarda "Kentin efsanesi olan bir takımın logosunu bilmemek size hiç yakışmadı" denildi.

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Tunç Soyer’in hatası tepkilere neden oldu
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