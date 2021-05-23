Vaka sayısı 9 binin altına indi

Türkiye'de dün 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 835, ağır hasta sayısı 1876 oldu. 14 bin 472 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'e, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648'e vefat sayısı 46 bin 71'e ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de (dün) 9 bin vaka sayısının altına indik" ifadelerini kullandı. ANKARA