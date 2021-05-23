Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da takibe alınan 3 araçta kaçak göçmen çıktı
Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:40

'da takibe alınan 3 araçta kaçak göçmen çıktı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da takibe alınan 3 araçta kaçak göçmen çıktı

'da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda, takibe alınan 3 araçta yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı.

3 ARAÇTA GÖÇMEN ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak göçmenlerin geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 1 minibüs ve 2 otomobili takibe aldı.

3 ARAÇ TAKİBE ALINDI
Durdurulan araçlarda yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen ve aralarında küçük çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, göçmen ticareti yaptığı belirlenen M.Y, İ.P., M.G., D.Y ve yaşı küçük olan İ.İ gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen M.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
Yeni Nesil Beklemeden Gel-Al Teknolojisi Hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da takibe alınan 3 araçta kaçak göçmen çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA