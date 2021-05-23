Geçtiğimiz sene sonunda da düzenlenen vergi affı ile yapılandırma süreci milyonlarca vatandaşın ilgisini çekmişti. Gelen son dakika haberine göre; kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için mecliste mesai başladı. Yasanın kabul edilmesiyle beraber başlayacak olan yapılandırma başvurularının 31 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. Bu kapsamda ise borçlular prim, idari para cezası, vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor? Sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte borç yapılandırma yasa teklifi hakkındaki tüm detaylar…