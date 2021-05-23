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Giriş Tarihi: 23.5.2021 11:28

Yangının korkunç izleri gün ışıklarıyla ortaya çıktı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Yangının korkunç izleri gün ışıklarıyla ortaya çıktı

Merkez Hatuniye Mahallesinde bulunan özel bir işletmenin çatısında dün gece çıkan yangına Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının korkunç izleri gün ışıkları ile ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi Yalıboyu evlerinin bulunduğu alanda, 160 yıllık tarihi konakta meydana gelen yangın tamamen söndürülürken, verdiği tahribat ise sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Otel olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin gayreti ile yanında ki tarihi evlere sıçramadan söndürülen yangında tarihi konak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Teselli kaynağımız can kaybının olmayışıdır. İkinci bir tesellimiz ise yandaki tarihi binalara sıçramamasıdır. Hatuniye Mahallesi'nde gece saatlerinde otel olarak kullanılan 160 yıllık tarihi konakta çıkan yangını yerinde incelemelerde bulundum. Mağduriyet yaşayan esnafımıza destek olmaya gayret edeceğiz. Otelin işletmeciliğini yapan kardeşime ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Yangının korkunç izleri gün ışıklarıyla ortaya çıktı
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