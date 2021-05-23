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Giriş Tarihi: 23.5.2021 13:10 Son Güncelleme: 23.5.2021 13:10

ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? ile 2021 sınav giriş belgesi ve yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? ÖSYM ile 2021 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak da bilinen 2021 için geri sayım başladı. Üniversite eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı sınavın bu sene Haziran ayında düzenleneceği bilinirken öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı da merak ediliyor. Bu noktada ise “ ne zaman yapılacak, ertelencek mi, sınav giriş belgesi ile yerleri ne zaman belli olur?” gibi birçok soru son dönemde gündeme taşındı. İşte YKS sınav tarihi ve giriş belgesi – yerleri ile ilgili tüm gelişmeler…

YKS sınavı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her sene düzenlenen ve üniversiteye geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan gerçekleştiriliyor. Öte yandan "YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelencek mi, sınav giriş belgesi ile yerleri ne zaman belli olur?" şeklindeki sorular adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav tarihi ve giriş belgesi – yerleri ile ilgili detaylar…

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?

2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.

TYT NE ZAMAN?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.

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YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelenecek mi? ÖSYM ile 2021 YKS sınav giriş belgesi ve yerleri ne zaman açıklanacak?
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