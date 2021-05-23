YKS sınavı için milyonların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Her sene düzenlenen ve üniversiteye geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınav bilindiği üzere TYT ve AYT olmak üzere iki oturumdan gerçekleştiriliyor. Öte yandan "YKS sınavı ne zaman yapılacak, ertelencek mi, sınav giriş belgesi ile yerleri ne zaman belli olur?" şeklindeki sorular adaylar tarafından yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınav tarihi ve giriş belgesi – yerleri ile ilgili detaylar…
YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ, ERTELENECEK Mİ?
2020 yılında ÖSYM'nin bazı sınavları koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. Ancak bu yıl YKS tarihinde değişiklik konusunda bir karar verilmedi. Dolayısıyla YKS ertlenmeyecek ve belirtilen tarihte yapılacak. Tam kapanma sürecinde vaka sayılarında gözle görülür bir azalma yaşanması sebebiyle sınav erteleme kararı söz konusu olmadı. Ancak yine de virün yayılımını önlemek adına sınav merkezlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Adaylar HES kodu ile sınav binalarına alınacak.
TYT NE ZAMAN?
Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi TYT 26 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
AYT NE ZAMAN?
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi AYT 27 Haziran 2021 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
YDT NE ZAMAN?
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi YDT 27 Haziran 2021 tarihinde 15:45'te uygulanacak.