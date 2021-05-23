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Giriş Tarihi: 23.5.2021 17:45

’ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA
Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

’ın Çekerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Çekerek ilçesi Cemaloğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 19 TU 422 plakalı Honda marka otomobil sürücüsü, yağışlı havanın da etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekerek Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Yozgat’ta trafik kazası: 2 yaralı
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