Yüksekovalı çoban Hummer yaptı! 20 litre benzinle 150 kilometre gidiyor

TEKNOFEST'E YETİŞTİREMEDİĞİ İÇİN ÜZGÜN

Yaptığı aracı Teknofest'e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Karahan, "İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım. Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ben aracı yapmak için inşaatlarda çalıştığım parayla bile malzemelerini aldım. Sırf hayalimdeki aracı yapabileyim diye.