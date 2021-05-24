15 yaşındaki liseli Muhammet’i silah zoruyla kaçırıp işkence yaptılar

Konya'nın Merkez Meram ilçesinde dün yaşanan olayda, lise öğrencisi Muhammet Ali Bakırcı, bir grup arkadaşıyla Alakova Mahallesindeki evlerine yakın bir parkta otururken, yanına gelen 3 kişi tarafından silah zoruyla arabaya bindirilip, kaçırıldı. Araç içerisinde dövdükleri Bakırcı'yı 15 kilometre uzaklıktaki Çomaklı Mahallesindeki boş araziye götüren şüpheliler, demir çubuklarla döve döve liseli gencin kol ve bacaklarını kırdı. Şüpheliler daha sonra Bakırcı'yı ölüme terk edip olay yerinden kaçtı.

'YARIM SAAT SÜRÜNÜP YARDIM İSTEMİŞ'

Kol ve ayaklarında kırıklar olduğu için yürüyemeyen Muhammet Ali Bakırcı, yarım saat boyunca tarlada süründü. Daha sonra tarlada çalışan işçileri seslenen Bakırcı, olay yerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Bakırcı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Muhammet Ali Bakırcı yaşadığı şiddeti şu sözlerle anlattı: 'Şiddete arabada başladılar. Sürekli silah gösteriyorlardı. Beni uyuşturucu satmakla, hırsızlık için gece evlere girmekle suçladılar. Benim bu olaylarla hiçbir ilgim yok. Beni başka biriyle karıştırdılar. Tarlaya götürüp, demir çubuklukla kollarıma ve bacaklarıma vurdular. Bir tanesi de parmaklarımı kırmaya çalıştı. Yanıma bir tane mermi bıraktılar. Bir dahakine bu mermi kafana girecek dediler. Bir tanesi de fazla kafasına vurmayın ölüp, gitmesin dedi. Sonra kaçtılar. Bende yarım saat boyunca sürünüp, tarladaki işçilerden yardım istedim' dedi.

'ÖLDÜRECEKLER DİYE ÇOK KORKTUM'

Öldürüleceğini düşündüğünü belirten Bakırcı, 'Sürekli silah gösterdikleri için öldüreceklerini düşündüm. Hiçbir suçum yokken öldüresiye dövüldüm. Halen aklıma gelince korkuyorum. Pisikolojim bozuldu. Benim suçum neydi? Bunu yapanlar cezasını çeksin. Kollarımdan ve bacaklarımdan başka ameliyatlarda olacağım' diye konuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim E. (42), Uğur E. (38) ve Ali E.'nin(28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.