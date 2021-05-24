5 yaşındaki kayıp Muhammed saatler sonra bulundu! Küçük Muhammed’in ilk isteği su oldu!

Olay ilçeye bağlı Avdan Mahallesinde meydana geldi. Kaldıkları çardağın önünde oynayan Muhammed Yılmaz'ın ailesi çocuklarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İLK İSTEĞİ SU OLDU

Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Küçük Muhammed kaybolduktan saatler sonra ekipler tarafından dağlık arazide bulundu. Çok susadığı ve aç olduğu görülen küçük Muhammed'in ekiplerden ilk isteği su oldu. Ekiplere hiç korkmadığını söyleyen küçük Muhammed'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.