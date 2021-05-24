Adıyaman’da hırsızlık

Edinilen bilgilere göre, Karapınar mahallesi Sümerbank Parkı yakınlarında park halinde bulunan Abdurrahman Demir'e, ait 02 HE 968 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.