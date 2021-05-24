Akdeniz'de korkutan depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz ve Ege Denizi'nde, 3 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geliyor. Bu depremlerin bazıları kısa süreli korkuya neden olurken, sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler hakkında bilgi edinmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi içerisinde, bölgemizde meydana gelen depremlerin büyüklük ve derinlikleri gibi özellikler yer alıyor. Bu listelere göre, son deprem nerede meydana geldi ve büyüklüğü ne kadar ölçüldü? İşte, son depremler listesi...