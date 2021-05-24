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Giriş Tarihi: 24.5.2021 11:52

Akdeniz'de korkutan depremler: ve listesi

Akdeniz'de korkutan depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler meydana geliyor. Son dönemde artan yer altı hareketliliği nedeniyle, bölgemizde ve dünyada hassasiyeti arttı. Bu nedenle de ve 'ne ait listeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alınan son verilere göre, en son nerede deprem meydana geldi ve büyüklüğü neydi? İşte, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Akdeniz ve Ege Denizi'nde, 3 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geliyor. Bu depremlerin bazıları kısa süreli korkuya neden olurken, sarsıntıları hisseden vatandaşlar, son depremler hakkında bilgi edinmek istiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi içerisinde, bölgemizde meydana gelen depremlerin büyüklük ve derinlikleri gibi özellikler yer alıyor. Bu listelere göre, son deprem nerede meydana geldi ve büyüklüğü ne kadar ölçüldü? İşte, son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Akdeniz'de korkutan depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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