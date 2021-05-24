Akşam kayboldu sabah açıkta cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yat Limanı kıyısında spor yapan vatandaşlar, suyun üzerinde bir cisim fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi kıyıdan 50 metre açıkta kadın cesedi bota alınan ceset limanına çıkarıldı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Necla Özkan'a (55) ait olduğunu belirlendi. Polisin haber vermesiyle Yat Limanı'na gelen Feyzullah Özkan ve kızı Hülya Özkan sinir krizi geçirdi. Eşinin cesedini teşhis eden Feyzullah Özkan, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Hülya Özkan, "Ben annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bir bakayım, yanına gideyim ne olur. Baba, annem gitmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Eşi Özkan'ın cenazesinin yanında yatan Feyzullah Özkan, "Hayır hayır eşim olamaz. Oy oy" diyerek feryat etti.

Yapılan incelemenin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece 23.00 sıralarında evden ayrıldığı tespit dilen Özkan'ın intihar ettiği üzerinde duruluyor.