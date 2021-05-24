"Amatör balıkçılara yanaşma yeri yapacağız"

Necip Nasır, saatteki hızı 100 km'ye kadar ulaşan fırtına sonrasında Dikili Sevgi Yolu'nda sahile bağlı 27 balıkçı teknesinin battığı, 18 balıkçı teknesinin de hasar gördüğü ilçede Dikili Kaymakamı'ndan bilgi aldı.

Batan teknelerin sahil güvenlik personellerince kurtarma çalışmalarını da inceleyen Nasır, yaşanan doğal afette zarar gören vatandaşlar ile bir araya gelerek "Dikilili vatandaşlara geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Yaşanan doğal afette can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Necip Nasır, kuzey rüzgarlarına açık bu alanda bir daha sorun yaşanmaması ve teknelerin daha güvenli bir ortamda demirleyebilmesi için Ulaştırma Bakanlığı'nca Dikili Amatör Balıkçı Yanaşma Yeri yapılması için proje hazırlığının yapıldığını kaydetti. Nasır, bu çalışmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi.