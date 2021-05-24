Aranan 5 zanlı yakayı ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından ilimiz genelinde aranan şahısların yakalanması ve hırsızlık olaylarının engellenmesine/faillerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.G. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T. isimli şahıs, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T. isimli şahıs, hakkında kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.C. isimli şahıs ve hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüpheli 5 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.