Aşı kartı nedir, ne işe yarar? Aşı kartı (karnesi) sorgulama ve aşı kartına pasaport numarası ekleme nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de iki doz corona virüs aşısını olmuş kişiler için aşı kartı oluşturma imkanı sunmaya başladı. "Aşı kartı nedir, ne işe yarar?" gibi soruların yanıtları ile birlikte aşı kartı oluşturma ekranlarını paylaştık.
HES AŞI KARTI ALMA EKRANI
HES uygulamasına gerekli bilgilerle giriş yaptıktan sonra, "Hesabım" bölümünde yer alan "Pasaportlarım" kısmından kişisel pasaport bilgileri eklenir. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 Aşı Bilgilerim" butonu seçilir. Açılan ekranda "Aşı Kartlarım" seçeneği tıklanır ve ardından ekranın el altında yer alan "Aşı Kartı Oluştur" seçeneği tıklanır. Buradan, aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alıp almayacağı seçilir. Ardından mevcut kimlik bilgileriyle aşı kartı oluşturulur.
E-NABIZ AŞI KARNESİ ALMA EKRANI
E-Nabız üzerinden aşı karnesi oluşturmak için kişisel bilgilerle e-Nabız'a giriş yapılır. Ana sayfanın en üst kısmında yer alan "COVID-19" butonuna tıklanır. Burada "COVID-19 Aşı Bilgileri" bölümünün yanında yer alan üç noktaya tıklanır ve COVID-19 Aşı Kartı kısmına girilir. Buradan aynı adımlar takip edilerek aşı kimliği oluşturulur. Aşı kartı tamamlandığında "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna tıklanır. Ancak aşı kartı oluşturabilmek için aşı dozlarının tamamlanması gerekmektedir.
COVID-19 AŞI KARNESİ NE İŞE YARAR?
Avrupa Birliği ülkeleri, ülkeye giriş esnasında turistlerin aşılı olmasını şart koşuyor. Bu nedenle pek çok ülkede COVID-19 aşı kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Avrupa ülkelerinin ardından diğer ülkelerde de bu uygulamaya başlanacak. Bu sebeple yurt dışına çıkışta Türk vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için Koronavirüs aşı karnesi uygulamaya girdi.