Aşı randevusu nasıl alınır? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemleri

Aşı randevusu nasıl alınır, Koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır sorularının yanıtları merak ediliyor. İlk olarak risk grubundaki vatandaşlar aşılanırken sıra öğretmenler, basın çalışanları gibi meslek gruplarına geldi. Risk gruplarına göre belirlenen corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır, kimler alabilir? E devlet ve MHRS ile koronavirüs aşı randevusu alma ekranı ile ilgili detaylar…
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.