Aşı sırası kimde, hangi grupta? Aşı sırası 40 yaş üstüne geldi mi? e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ile aşı takvimi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde milyonlarca kişi Sinovac ve BioNTech aşılarıyla koruma altına alındı. Aşı sırası için bekleyen milyonlarca vatandaş ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini Aşı sırası kimde, hangi grupta? Aşı sırası 40 yaş üstüne geldi mi gibi sorularla araştırıyor. Aşı sırası sorgulama yolları merak edilirken birçok vatandaş SMS ile aşı durumu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. İşte e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ile aşı takvimi.

AŞI SIRASI SORGULAMA

Aşı sırasının kendisine gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ya da 2023'e "Aşıla" yazıp mesaj atarak durumu öğrenebiliyor. Bu mesaja kısa süre içerisinde dönüş sağlanarak mesaj atan vatandaşın aşı için öncelikli grupta olup olmadığı hakkında bilgi veriliyor.