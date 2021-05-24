Aşı sırası kimde, hangi grupta? Aşı sırası 40 yaş üstüne geldi mi? e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ile aşı takvimi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde milyonlarca kişi Sinovac ve BioNTech aşılarıyla koruma altına alındı. Aşı sırası için bekleyen milyonlarca vatandaş ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini Aşı sırası kimde, hangi grupta? Aşı sırası 40 yaş üstüne geldi mi gibi sorularla araştırıyor. Aşı sırası sorgulama yolları merak edilirken birçok vatandaş SMS ile aşı durumu sorgulama hakkında araştırma yapıyor. İşte e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ile aşı takvimi.
AŞI SIRASI SORGULAMA
Aşı sırasının kendisine gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ya da 2023'e "Aşıla" yazıp mesaj atarak durumu öğrenebiliyor. Bu mesaja kısa süre içerisinde dönüş sağlanarak mesaj atan vatandaşın aşı için öncelikli grupta olup olmadığı hakkında bilgi veriliyor.
E-NABIZ İLE AŞI SIRASI SORGULAMA
E-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra ana sayfada yer alan Covid-19 kısmından aşı sırasının gelip gelmediğini görüntüleyebilirsiniz. Burada "Aşı için öncelikli grupta değilsiniz" yazısını görürseniz aşı sırası henüz size gelmemiş demektir. Aşı sıranız geldiyse MHRS üzerinden aile hekimliği veya hastaneler için dilediğiniz tarihe aşı randevusu oluşturabilirsiniz.
BIONTECH İKİNCİ DOZ RANDEVULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısı için ikinci doz randevuları erteledi. Mevcutta randevu alan vatandaşların randevuları 6-8 hafta ertelendi. Bu kişilere ikinci doz vakti geldiğinde SMS ile bilgilendirme yapılacak.
40 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü branş öğretmenlerinin ve sağlık çalışanı eşlerinin aşılama çalışmalarına başlandığını duyurmuştu. İlkokul öğretmenlerinin tamamı daha önce aşılanmıştı. Bununla birlikte, Koca geçtiğimiz günlerde 40 yaş üstü vatandaşların Ağustos ayına kadar aşılanacağını da aktarmıştı.