Ateş ve Su Oyna 2021 - Ateş ve Su 1, 2, 3, 4, 5 (Fireboy And Watergirl) Oyunu Oyna

Ateş ve Su, iki kişilik oyunlar arasında en beğenilen seçeneklerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Arama motorlarında en çok araştırılan oyun olmakla birlikte hem heyecanlı hem de düşündürücü özelliğiyle beğeni toplamaktadır. Ateş ve Su, yalnızca iki kişiyle beraber oynanır. Engebeler her iki oyuncunun birlikte hareket etmesiyle geçilebilir. Ateş ve Su Oyna başlığı altından 1, 2, 3, 4 ve 5. Bölümleri oynayabilirsiniz.

Ateş ve Su 1 Oyna

Ateş ve Su 2 Oyna

Ateş ve Su 3 Oyna

Ateş ve Su 4 Oyna

Ateş ve Su 5 Oyna

ATEŞ VE NASIL OYNANIR?

Ateş ve Su, iki oyuncuyla oynanmaktadır. Ateş; sağ ve sol yön tuşları ile hareket ederken, space tuşuyla zıplayabilir, aşağı tuşuyla ise eğilebilmektedir. Su ise w tuşuna basarak zıplayabilir. A ve S tuşları ile hareket edebilir.

Ateş ve Su oyununda bir bölümün bitirilebilmesi için her iki oyuncunun da tüm engebeleri aşarak varış noktasına birlikte ulaşması gerekmektedir Tek bir oyuncunun varış noktasına ulaşması bazı bölümlerde mümkün olsa bile bu şekilde sonraki bölüme geçilememektedir.

Ateş'in oyun sırasında su ile kaplı olan engebelere değmemesi gerekir. Aksi halde oyun yeniden başlar. Su'yun ise ateş ile kaplı engellere değmeden ilerlemesi gerekmektedir.

OYUN KUTUSUNA EKLE

Sabah.com.tr'nin oyu sayfası üzerinde Ateş ve Su oyununu birçok seçenek ile oynayabilirsiniz. Oynadığınız oyunları oyun kutusuna ekle butonuna tıklayarak tek bir menüde toplayabilirsiniz. Böylelikle en sevdiğiniz oyunları bir arada bulundurabilirsiniz.

TAM EKRAN

Tam ekran seçeneği sayesinde dilediğiniz oyunu ekranı büyüterek oynama fırsatına da sahipsiniz.

IŞIKLARI KAPAT

Ateş ve Su ya da farklı bir oyun oynarken ışıklar kapat butonuna basarak arka planı karanlık hale getirebilirsiniz.

YENİDEN BAŞLAT

Oyunu yeniden başlatmak için herhangi bir karakterin ölmesini beklemeden bu tuşa basabilirsiniz.