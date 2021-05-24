Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme ile birlikte yeniden açıldı. Hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatleri de İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeniden düzenlendi. Hâl böyle olunca, gün içerisinde sık sık AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme konulu genelge yayımlanırken hafta içi ve hafta sonu AVM çalışma saatleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, AVM'ler hafta içi 10.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak. Peki, hafta sonu AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte, AVM'lerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri 2021
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede,
Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.
Pazaryerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının masa, sandalye veya taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.