Ay Tutulması ne zaman, bu ayın kaçında? 2021 Ay Tutulması tarihi nedir? Kanlı Ay Tutulması nedir?

Gezegenlerin hareketleri astrolojiye göre insan yaşamını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple pek çok kişi burcuna göre gezegenlerin konumuna, ay ve güneş tutulmalarına çok önem veriyor. Dolayısıyla Ay Tutulması ne zaman, bu ayın kaçında gibi sorular son günlerin en çok merak edilen konusu oldu. Mayıs ayında gerçekleşecek olan Kanlı Ay Tutulması nedir sorusu da ilgi çekti. İşte 2021 Ay Tutulması tarihi nedir sorusunun yanıtı.

2021 AY TUTULMASI TARİHİ

Bu yıl toplam 2 Güneş, 2 Ay Tutulması yaşanacak. İlk Ay Tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek ve Kanlı Ay Tutulması adını alacak. Tutulmaların tarihleri şu şekilde:

-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması

-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması

-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması

-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması