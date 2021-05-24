Ay Tutulması ne zaman, bu ayın kaçında? 2021 Ay Tutulması tarihi nedir? Kanlı Ay Tutulması nedir?

Gezegenlerin hareketleri astrolojiye göre insan yaşamını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple pek çok kişi burcuna göre gezegenlerin konumuna, ay ve güneş tutulmalarına çok önem veriyor. Dolayısıyla Ay Tutulması ne zaman, bu ayın kaçında gibi sorular son günlerin en çok merak edilen konusu oldu. Mayıs ayında gerçekleşecek olan Kanlı Ay Tutulması nedir sorusu da ilgi çekti. İşte 2021 Ay Tutulması tarihi nedir sorusunun yanıtı.
2021 AY TUTULMASI TARİHİ
Bu yıl toplam 2 Güneş, 2 Ay Tutulması yaşanacak. İlk Ay Tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek ve Kanlı Ay Tutulması adını alacak. Tutulmaların tarihleri şu şekilde:
-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması
-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması
-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması
-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması
AY TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?
Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu Ay Tutulması denilen durum gerçekleşir. Dünya bu konumdayken Güneş ışınlarını örter. Ay Tutulması adı verilen olay da bu örtülme sonucu gölgelenme olayını ifade eder.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Ayın Dolunay evresindeyken gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması, kızıl dalga boylarının Ay yüzeyine ulaşması ve onu aydınlatması ile gerçekleşir. Dolunay ile Güneş arasına giren Dünya yüzeyinde Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Bu ışıklar aya kızıl bir renk verir. Tutulma anında yaşanan bu durum Kanlı Ay Tutulması olarak adlandırılır.
KANLI AY TUTULMASI ÜLKEMİZDEN GÖRÜLECEK Mİ?
Kanlı Ay Tutulması ülkemizde havanın açık olması halinde gözlemlenebilecek. Özellikle şehirden uzak bölgelerde ve yüksek kesimlerde eşsiz bir manzara sunacak. Dünya genelinde Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu da Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.