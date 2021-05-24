Ayaz ayağa kalksın bu yaz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde SMA Tip 2 hastası olarak dünyaya gelen Ayaz Ünen'in, sağlığına kavuşabilmesi için 2 yaşına basmadan tedavi olması gerekiyor. ABD'de uygulanacak 2 milyon 325 bin dolarlık tedavi masrafı için düzenlenen çeşitli kampanyalarda, yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar toplandı. Kalan miktarı ise bir iş insanı karşılayacaktı. Ancak son bir aksilik çıktı. Tedavi ücretinin 1 Haziran'a kadar ödenmesi gerekiyor. Tedavi için son haftaya girilirken yaklaşık 900 bin dolara daha ihtiyaç var. Tedavisi gerçekleşmezse, 21.5 aylık Ayaz bebek, ömür boyu ayağa kalkmadan, bir adım dahi atamadan engelli yaşamak ve ilaç kullanmak zorunda kalacak. Baba Sinan Ünen, "Allah'ın izni, aziz milletimizin kocaman yüreği sayesinde hedeflenen miktar toplanacak ve biricik oğlumuz sağlığına kavuşacak" dedi. Anne Ünen ise "Bu yaz elinden tutup Ayaz'ımla birlikte yürüyeceğim" diye konuştu. Muğla Valiliği'nin izninden sonra baba Ünen adına açılan banka hesabına yapılan bağışlar artmaya başladı. Hesap numarasına Instagram'daki "ayazbebek2019" ile Facebook'taki "Ayaz Ünen" sayfalardan ulaşılabiliyor.