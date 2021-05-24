Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü’nün tarihi 2021

Annelerin anılması ve onurlandırılması şerefine düzenlenen Anneler Günü gibi Babalar Günü de babaların onuruna kutlanmaktadır. Özel günler arasında yer alan Babalar Günü'nün tarihi 2021 yılında da merak ediliyor. Babalar Günü ne zaman, Babalar Günü'nün tarihçesi ne gibi sorular bu özel gün hakkında araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Babalar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ülkemizde her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl bu tarih 20 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerikan İç Savaşı gazilerinden birinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babalar için de özel bir gün olması gerektiğini düşünüyordu. Sonora, 6 çocuğunu tek başına büyüten babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalıştı. Ancak o tarihe yetişemediği için Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü ilan edildi. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.