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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:08

Bakan Bekir Pakdemirli'den 'daki yangınla ilgili açıklama

AA
Bakan Bekir Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ekiplerin, 'nın ilçesinde çıkan orman yangınını, orman ve tarım arazileri iç içe olmasına rağmen ekili alanlar zarar görmeden kontrol altına aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AFAD Hatay İl Müdürlüğü binasında yaptığı açıklamada, Mersin Bozyazı ve Adana Sarıçam'da iki yangın çıktığını anımsattı.

Yangınların kontrol altına alındığını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

"Adana Sarıçam'da bugün 11.30 itibarıyla çıkan yangına 11.43'te ilk müdahaleyi yaptık. 2 helikopter, 24 arazöz, 8 iş makinesi ve 130 personelle yangına müdahale ettik. Saha, orman arazileriyle tarım arazilerinin iç içe bir yer olmasına rağmen vatandaşlarımızın ekili alanları zarar görmeden, ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla, 3 hektar gibi az bir alan yanarak, yangını saat 14.45 itibarıyla kontrol altına aldık."

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Bakan Bekir Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama
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