"Bal yapmaz arı gibiler"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2 yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Sürekli; "Milli İrade ne derse; 'başımız üstünedir' deriz… İzmirliler, 31 Mart'ta bize yerelde ''Sen muhalefetsin" dedi…

CHP'yi de 'icracı' olarak seçti; yerelde hizmetin yetkilisi ve sorumlusu yaptı… Başımızın üzerine koyduk" sözleriyle açıklamalarına başlayan AK Partili İzmir İl Başkanı Sürekli, "İzmir'in bu kararının üzerinden 2 yılı aşkın bir zaman geçti. Yolu neredeyse yarıladılar… Yerelde muhalefet misyonumuz gereği; bu 2 yılı değerlendirmek istedik. Ama baktık ki; CHP'li Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin performansında pek bir değişiklik yok. Tabi ki, artan borçları, yanlış, şaibeli karar ve uygulamalardaki artışları, çözüm üretmedikçe dağ gibi büyüyen temel sorunları saymazsak! Ne yazık ki; İzmir'in güvenip umudunu bağladığı CHP, bu dönemin iki yılını geride bırakırken; hizmet karnesiyle tam bir sükut-u hayal yaratmıştır. Bu sadece bizim değil; İzmir sokaklarının kelamıdır ve pişmanlık sözüdür. Tabiri caiz ise 'Bal yapmaz arı' misaliler. Ses yüksek, hareket çok; ama ortada bal yok… Otorite yok, liyakat yok, koordinasyon yok, planlama yok, iş yok, takip yok, denetim yok, mali disiplin yok, özür yok… İzmir; CHP eliyle yazılan tarihi bir 'yoklar' dönemi yaşıyor" dedi.

VERESİYE DEFTERİ ELEŞTİRİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP idaresindeki 6'ncı dönemini yaşadığını belirten Sürekli, "Hiç bu kadar üretim ve beceriden uzak; hiç bu kadar telafisi zor zafiyetler yaratan; hiç bu kadar İzmir'den bir haber olmamıştır. PR'la geçirilen içi boş koskoca 2 yıl, İzmir'in gelecek hanesinden düşülen 2 yıldır. Önceleri miras yedi diyorduk ama; artık mirasa da sahip çıkamayan, halen kadrolarını ve kurumsal işleyişini oturtamamış, şehri gerileten bir tabloyla karşı karşıyayız. Teşbihte hata olmaz! Bir Vezir-i Azam edasıyla, biz hayırseveriz diyerek ortalarda gezen; zor durumdaki vatandaşın bakkal defterini kapatmak için esnafın tezgahına para savuran, bir ekmek için padişahını zorla alkışlatan büyükşehir bürokratlarıyla karşı karşıyayız. Bu sosyal belediyecilik değil, içler acısı bir manzaradır… İşin en acı tarafı; yaşanan bu kötü tablonun bir açıklamasını, savunmasını yapmayacak kadar; 'Kim ne derse desin!' diyecek kadar kayıtsız ve kaygısız olmalarıdır. Bakkalların veresiye defterlerine kapatıyorlar. Nasıl diyaloglar olduğunu sosyal medya üzerinden görüyoruz. Tunç Soyer, 'Benim haberim yok' diyor. Sizi bürokratlarınız bütün bakkallara dolaşıp bakkallara broşür yaptırıyorlar. Bir değil yüzlerce var. Hani alan veren el alan eli görmeyecekti.? Bununla kalsa da iyi bakkalın veresiye defterlerini kapatıyor. Bazen de 20 bin ise 7 bin TL'sini ödeyip, vatandaşlarla esnafı karşı karşıya getiriyorlar. Esnaftan verilen bağışlar için dekont istiyorlar. Hayrın faturası olur mu arkadaşlar? Ne biçim iştir bu! Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde ipin ucu kaçmıştır… Ve görünen korkunç son, bir uçurumdur."

İZMİR HALKI İSYANDA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in temel hizmetlerde başarısız olduğunu ileri süren Sürekli; "Öyle ki, zahmet edip kendi Hemşehri İletişim Merkezleri'ne gelen vatandaş şikâyetlerine baktıklarında da 1. sırada su ve alt yapı sorununun ne kadar yoğun olduğunu göreceklerdir. Yaşanan sel taşkınları göstermiştir ki; alt yapı perişan haldedir. İzmir'in en az 5 bin kilometre yağmur suyu hattına ihtiyacı vardır. Ancak, mevcut; 640 kilometre yani yüzde 12 civarındadır. Yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma projelerini öteleyip, topu gökyüzüne atmak, iklim değişiyor demek çare değildir. Sel taşkınları, yaşanan mağduriyetler artık İzmir'in de canına tak etmiştir. Bunu iki kez sokağa çıkarma, halkla buluşturma gafletinde bulundukları Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da bizzat yaşamıştır. İzmir halkı, alt yapı isyanlarını bizzat yüzlerine haykırmıştır."

KİRLİ SU ELEŞTİRİSİ

Geçtiğimiz günlerde Konak Pier civarında Körfez'e kirli su dökülmesi görüntülerini bir kez daha gündeme getiren Sürekli, "Çok değil; bir hafta önce Konak'ta denize deşarj ettikleri kirli suyun hesabını vermek dahi kendilerine zul gelmiş; görüntüler karşısında tedirgin olan İzmir halkını aydınlatmak yerine, bize gönderme yaparak meseleyi siyasi bir boyuta taşımışlardır. Gerçeği açıklasanıza, bir özür dahi yok mu? Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri gelip numune almak için bakmışlar. Tabi o zaman işlem durdurulmuş. Tabi o zaman numune alınamamış. Burada denize ne akıtıldığı numune alınamadığı içi tespit edilememiş. Bu işlem de doğru değil, Çevre Kanunu'na aykırı. İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre burada çökertme, ayrıştırma ve filtreleme işlemi yapılması lazım. Ne oldu? Bizim bunu gündeme getirmemiz siyasi rant elde etme mi, halkın tepkisine dikkati çekmek mi? Biraz samimi olalım, İzmirliler'in sesine kulak verelim" ifadelerini kullandı.

'SUYA 3 KEZ ZAM YAPILDI'

"Bugün su ve alt yapı; şehrimizin en çok kanayan yarasıdır" sözleriyle konuşmasına devam eden Sürekli, "İzmir, su fiyatlarında 1'inci sırada 6.30 lira metreküp ile, İstanbul 2'nci sırada 5.33 lira metreküp ile Ankara ise mektreküp başına 5 lira ile 3'üncü sıradadır. 2020 yılına göre İzmir halkının yıllık tükettiği içme suyu 197 milyon 820 bin 384 metreküptür. Çok büyük bir kayıp. Kayıp kaçaktan korunamayan yıllık içme suyu ise 94 milyon 579 bin 006 metreküptür. Maddi kayıp; 660 Milyon liradır ve bu da İZSU gelirlerinin neredeyse yarısına eşittir. Su kesintilerinin ve kayıp kaçak oranlarının had safhalara ulaştığı son iki yıl içinde, suya 3 kez zam yapılmıştır. Ocak 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla birlikte toplamda yüzde 70'in üzerinde zam gören su; bugün İzmir'deki her hanenin isyanıdır. Dere ıslahları ile ilgili de yol haritası çıkarılmış olmasına rağmen hiçbir adım atılmamaktadır. Yazın da kokunun iki nedeni var, bu derelerin ıslahı yapılmadığından ve kışın yağmur suyunun ayrıştırılmamasından. Tıpkı deprem felaketinde olduğu gibi; sel mağduriyetinde de sadece sosyal yardımlarla gündem yaratmak da köklü çözüm ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır" dedi.

'ŞOV PEŞİNDELER'

Barkovizyon gösterimi ile İzmir'in ulaşımındaki aksaklıklara da dikkati çekerek eleştirilerde bulunan Sürekli, "Trafik ve ulaşım tam bir kabusa dönmüştür. Artık hafta içi bir yerden bir yere giderken planlamamızı bir iki saat öncesine göre yapıyorum. Yatırım vaatleri, çözüm sözleri askıdadır… "Altın bir dokunuşla trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemesi yapacağım. Basmane Garı, Alsancak Garı ve Karşıyaka Vapur İskelesi önünde trafiği yerin altına alacağım" sözlerinde arpa boyu yol almamışlardır. Keşke başarılı olsaydı Sayın Soyer de biz bu sıkıntıları yaşamasaydık. Hal böyleyken tam kapanma döneminde, battı çıktı yapacak trafiği rahatlatacağız dedikleri Alsancak bulvarlarını asfaltlamaları ise sadece göz boyamaktır… Buca Metrosu ki önünü açmamıza karşın ve Bayraklı-Buca-Karabağlar hattında 29 kilometrelik yeni arter yapacağım vaatleri de halen sözdedir. '90 dakika uygulaması'nın vatandaşın aleyhine düzenlenmesine tüm kesimlerden tepki gelmesine rağmen geri adım atmamıştır. İzmir'in ulaşım altyapısının büyük oranda aktarma sistemine dayandığı düşünüldüğünde, sorunun vatandaş açısından ne anlama geldiği anlaşılacaktır. Tüm desteklerimize rağmen sadece şov peşindeler" diye konuştu.

VAATLERİNE 68 YILDA ULAŞIR

"Ülkenin pek çok ilinde 19 yıldır hayata geçirilen örnek kentsel dönüşüm projelerimiz ve bu alandaki hassasiyetimiz ortada" diyerek hükümetin kentsel dönüşüm adına yaptığı projelerden bahseden AK Partili İl Başkanı Sürekli, Büyükşehir'i ise uzun yıllardır kentsel dönüşüm sorununu askıda tutma noktasında eleştirdi. Uzundere, Ege, Örnekköy, Ballıkuyu, Bayraklı, Aktepe ve Emrez Mahalleri'ndeki dönüşüm planlarına yönelik açıklamalarda bulunan Sürekli, "19 bin 382 konutluk bir dönüşüm vaadeden Sayın Soyer, renkli görseller yayınlamaktan öteye geçemiyor. 874 konutu teslim edecek noktaya geldiler ki bunun 300'ü zaten Sayın Kocaoğlu döneminde temeli atılan projeler. Bu durumda, 2 yılda 574 konut yapıyorlarsa, vadettikleri rakama 68 yılda ulaşacaklar" dedi.

HİZMET YOK, BORÇ ÇOK

"Sonuç: Hizmet yok; borç çok…" diyerek açıklamalarını sürdüren Sürekli, şu ifadeleri kullandı: "Belediye bütçesinin şirazesi bozulmuştur. Kaynak savurganlığı had safhadadır… Yama üstüne yama yaparak nereye kadar? Kurumsal yapı ve işleyişteki sorunlar mali disiplinleri için de geçerlidir. Bir türlü iki yakayı bir araya getirememişler; kontrolsüz harcamalar, zamansız, yanlış ve şaibeli yatırımlar ile şiraze tamamen bozulmuştur. Aziz Kocaoğlu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ni 3 milyar 63 milyon lira borçla devir alan Başkan Soyer; 2019 yılı sonu itibariyle belediye şirketleri ile birlikte toplam borç miktarını 6 milyar 518 milyon 798 bin 743 liraya çıkarmıştır. Bu toplam borç miktarı, 2020 yılında 8 Milyar 700 milyon lira, 2021 yılında ise 12 Milyar 100 milyon liradır. 2020 yılındaki konsolide borç miktarı 9 Milyar liraya ulaşırken; belediyenin 2021 mali yılı tahmini gider bütçesi 9 Milyar liradır. Toplam net geliri 7 milyar 321 Milyon lira olan belediye; aradaki 1 milyar 679 milyon liralık fark iç ve dış borçlanma ile kapatmak üzere çırpınmaktadır. 2020 yılı gelirlerinin yüzde 82'sini ise "İller Bankası payı" oluşturmaktadır… Soyer'in son olarak yurt dışı kaynaklı borçlanma girişimi için Cumhurbaşkanımız'dan destek istediği bilinmektedir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da önlerini açmıştır. Buca Metrosu ve depremde zarar gören evler için kullanmak üzere gündeme gelen bu kredinin de mali disiplinsizlik ve kaynak kullanımındaki savurganlıkları nedeniyle amacına ulaşamayacağını görebiliyoruz…. Asıl vahamet şudur ki; Büyükşehir Belediyesinin borçlanma ve satıp savma üzerine kurduğu mali yönetimi ortadayken, kredi girişimlerini İzmir'e yapılan bir yatırımmış gibi lanse etmeleridir. Sayın Soyer; borçlar sorulduğunda gayet rahat… Tabi, gece uykularını bilemiyoruz! Borcumuz 1 yıllık gelirimize denk diyor: Biz de sormak zorunda kalıyoruz şimdi! Bu durumda; 1 yıl maaş ödemeyecek, yardım ve yatırım yapmayacak, İzmir halkının hiç bir ihtiyacını karşılamayacak; yani 1 yıl boyunca İzmir de hayatı mı donduracak?! Bu, batık bir geminin kaptanının savunmasıdır. Bir mirasyedinin kandırmacasıdır!"

LİYAKAT ELEŞTİRİSİ

"Soyer'in ekonomi ve istihdam yaklaşımı, borçlanma ve satma alışkanlığı ne yazık ki Büyükşehir Belediyesi'ne de sirayet etmiştir ve burada yaratacağı enkazın ayak sesleri de yaklaşmıştır" sözleriyle açıklamalarını sürdüren Sürekli, "Soyer; 2 yıldır bir ilçe belediyesi kıvamında, reklamla şişirilmiş işlerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmaktadır ve artık 30 ilçenin ve Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'in Başkanı olduğunun farkına varması gerekmektedir. Biz çalışanın ve emeğin karşısında değiliz; Doğru işin, İzmir'e çakacakları bir tek çivinin destekçisi oluruz! Liyakattan yanayız, savurganlığın karşısındayız! Bir tabloyu da daha paylaşalım! Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine 2 yılda 5 bin personel alınmıştır. İhtiyaçtır amenna…! Liyakata göre alım yapılmıştır amenna…! Belediyeyi altından kalkamayacağı bir iş ve maliyet yükü altında bırakan bu istihdam politikası bu bakış açısından uzaktır ve tartışmaya açıktır. 2019 Nisan ayından bugüne kadar 5 bin yeni personel alınmıştır. Bir personelin yaklaşık aylık maliyeti 10 Bin TL, bu gider toplamda yıllık 600 Milyon TL'dir. İki şirkete personel maaşı olarak mevcutta 170-180 Milyon TL aktarılmaktadır. Yeni toplu sözleşmede yüzde 30 zam verileceğinin öngörüldüğünde aylık yaklaşık 50 Milyon artı maliyet çıkmaktadır. Bu bedel; İller Bankası'ndan Büyükşehir'e gönderilen tutara yaklaşıktır.

KARANLIK BİR MALİ TABLO

Sürekli konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Büyük çoğunluğu büro elemanıdır, kalifiye personel ihtiyacı karşılanmadığı gibi; yine taşı kaldırdığınızda altından gizli ittifak pazarlıkları ve Seferihisar sürecinden başlayan Büyükşehir Başkanlığı hayalinin sözleri ortaya çıkmaktadır. Aksi halde; ihtiyaç ve liyakatla yapılan, İzmir'in hakkını teslim eden, adil bir istihdam politikasına karşı çıkmamız mümkün değildir. Sayın Soyer, aynısını Seferihisar'da yapmıştır… Öyle ki; halefi, borçlardan bunalarak, kendisine 'bankamatikçilerini geri al" çağrısında dahi bulunmuştur. Bu eleştirimiz, belediye şirketlerinin yönetim kurullarına bakıldığında da haklı bulunacaktır. Şirketlerin neredeyse hepsi borç batağında çırpınırken, daha önceki dönemlerde ücret almayan Yönetim Kurulu Başkanları bu dönem 10-15 Bin TL aralığında ücretler almaktadır. Birçok şirketin işlevsiz olması ve karanlık mali tabloları göz önüne alındığında; bu politikaların da savurganlıktan başka bir şey olmadığı görülmektedir."

2023 HEDEFİMİZ…

AK Parti'nin İzmir'de iktidara gelememesin nedenini sorulması üzerine AK Partili Sürekli, "İzmir'de biz muhalefet görevini yapıyoruz. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Genel ve yerelde 2002 muhalefete yüzde 11 ile yapmaya başladık. Yüzde 40 kadar çıktık. 2023 seçimlerinde hem büyükşehir hem de bir çok ilçe belediyi kazanmayı hedefliyoruz" dedi.