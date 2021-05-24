Baskınca gitti, canından oldu 'Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin'



Yaşar Keskinsaz ve arkadaşlarının kendisi ve S.A'ya zarar vermelerinden korkan Mustafa K., yakında yaşayan kuzenleri Halil U., Mustafa U. ve Musa K'dan yardım istedi. Evin önüne gelen Yaşar Keskinsaz ile görüşen Musa K., olayın büyümemesi için 7-8 kişilik grubu ikna etmeye çalıştı. "Sizinle işimiz yok. Bize S.A'yı verin" diyen Yaşar Keskinsaz, belinden çıkardığı silah ve elindeki bıçakla, olayla hiç alakası olmayan 3 kuzenin üzerine yürüdü.