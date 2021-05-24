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Giriş Tarihi: 24.5.2021 17:29

'nda işyerinin önünde oturan şahısa kurşun yağdırdılar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Beyoğlu'nda işyerinin önünde oturan şahısa kurşun yağdırdılar

'nda iş yerinin önünde oturan bir kişiye, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. Vücudundan kurşun yarası alan A.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Silahlı saldırı olayı dün Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Tarlabaşı'nın ara sokaklarından çıkan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs işyerinin önünde oturmakta olan A.K.'ye kurşun yağdırdı. Açılan kurşunlarla yaralanan A.K. kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan geldiği arasokaklardan kayıplara karıştı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın arkasından koşmasına rağmen saldırgan havaya ateş açarak kaçıp kayıplara karıştı. İlk müdahaleyi yoldan geçen bir kadının yaptığı yaralı ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Beyoğlu'nda işyerinin önünde oturan şahısa kurşun yağdırdılar
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