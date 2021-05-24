Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında istenen düşüş elde edildi ve günlük tablo 10 bin vakanın altına düştü. Bunun üzerine kademeli normalleşmeye girilmesiyle birlikte, 1 Haziran sonrasında tam normalleşme süreciyle ilgili beklentiler arttı. Bu konu hakkında istişarelerin yapılacağı ve kritik kararların verileceği Bilim Kurulu Toplantısı tarihi de bu nedenle merak edildi. Birçok vatandaş, bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aradı. İşte, Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak.

BU HAFTAKİ BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı ancak bu hafta da aynı gün yapılması öngörülüyor. 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor. Toplantı genelde saat 17:00'de başlayıp 19:00'da bitiyor ve açıklamalar da bu saatten sonra yapılıyor.