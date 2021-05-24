Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde vaka sayılarında istenen düşüş elde edildi ve günlük tablo 10 bin vakanın altına düştü. Bunun üzerine kademeli normalleşmeye girilmesiyle birlikte, 1 Haziran sonrasında tam normalleşme süreciyle ilgili beklentiler arttı. Bu konu hakkında istişarelerin yapılacağı ve kritik kararların verileceği Bilim Kurulu Toplantısı tarihi de bu nedenle merak edildi. Birçok vatandaş, bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aradı. İşte, Bilim Kurulu Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak.
BU HAFTAKİ BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı ancak bu hafta da aynı gün yapılması öngörülüyor. 26-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor. Toplantı genelde saat 17:00'de başlayıp 19:00'da bitiyor ve açıklamalar da bu saatten sonra yapılıyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NE İLE İLGİLİ OLACAK?
Toplantıda tam kapanma sürecinde uygulanan tedbirlerin verdiği sonuç ile kademeli normalleşmenin sonuçları değerlendirilecek. Buna göre 1 Haziran sonrası tüm işletmelerin açılması, hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kalkması, okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi konularında istişare yapılacak. Toplum sağlığını riske atmadığı görülürse bu konularda düzenlemeye gidilecek.
GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ
Covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşılan güncel verilere göre, dün 210 bin 291 kişiye test yapıldı. Bunlardan 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1843 olurken iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.