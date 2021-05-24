“Biz kardeşik Etwinning” projesine Anamur’dan iki okul katıldı

Kıbrıs İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Gülcan Türkay, hayata geçirilen 'Tabiata Hayat Olaq' eTwinning projesinin ardından şimdi de Azerbaycan- Türkiye ortaklı hazırlanan 'Biz Kardeşik' eTwinning Projesi'nin Türkiye ayağına 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Derya Akdeniz ile ev sahipliği yaptılar.

KAMİL CÖMERTLER

Mersin'in Anamur ilçesinde Azerbaycan'dan Kamala İsmayilzada ve Türkiye'den Ebru Altındal öğretmenlerin birlikte kurduğu Türkiye'den 9, Azerbaycan'dan 2 öğretmenin ortaklığıyla yürütülen proje hakkında bilgi veren Kıbrıs İlkokulu anasınıfı öğretmeni Gülcan Türkay bilgi verdi.

Türkay; "Kültür çok geniş bir kavramdır. Hele bu kültür iki dost ülke için çok daha önemlidir. Projemizde öğrencilerimize erken yaşta milli-manevi duyguları kazandırmayı, geçmişe sahip çıkıp geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeyi, iki kardeş ülke öğrencileri arasında anlayış sevgi ve bağlılığı geliştirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Türkay; proje sürecindeki amaçlarının öğrencilerin diğer kültürlerle ilgili bilgi ve farkındalığını arttırarak, folklor, sanat, mutfak ve coğrafya gibi farklı düşünce ve ifade yollarını karşılaştırarak, kültürlerarası anlayışı geliştirmelerini ve böylelikle daha derin bağlılık geliştirmelerini sağlamak olduğunu anlattı.

Türkay; "Web2.0 araçları kullanarak dijital okuryazarlıklarını ve 21.yy becerilerinden medya okuryazarlığı kazandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında öğrencileriyle birlikte birçok etkinlik yaptığını, projeye uzman konukların da destek verdiğini belirten Kıbrıs İlkokulu anasınıfı öğretmeni Gülcan Türkay, iki kardeş ülke Türkiye-Azerbaycan dostluğunun pekiştiği, birlikte daha nice güzel işlere imza atacaklarını da sözlerine ekledi.