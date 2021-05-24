Atama bekleyen ve 20 bin öğretmen ataması ile yerleşemeyen adaylar, bu yıl öğretmen ek ataması yapılacak mı sorusuyla 2021-2022 öğretmen atamaları hakkında araştırma yapıyor. 2021 yılının ilk öğretmen atamaları tamamlanırken, atanamayan öğretmen adayları 2021 öğretmen alımı ek atama olur mu diye merak ediyor. Konu hakkında bilinmeyenleri Bakan Selçuk yanıtladı. İşte 2021-2022 öğretmen atama takvimi.

BU YIL EK ATAMA OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı bir programda ek öğretmen ataması olacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, bu zamana kadar yılda ortalama 40 bin öğretmen ataması yapıldığı, bu yıl salgın koşulları nedeniyle bu sayıda düşüş yaşandığını ifade etti. Ancak ek atama kararlarının sürekli olarak gözden geçirildiği ve imkanlar dahilinde yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Selçuk, bu yıl ek öğretmen atamaları için durum değerlendirmesi yapılarak bütçe imkan verdiği takdirde öğretmen ek ataması hakkında değerlendirme yapılacağını ifade etti.