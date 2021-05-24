Atama bekleyen ve 20 bin öğretmen ataması ile yerleşemeyen adaylar, bu yıl öğretmen ek ataması yapılacak mı sorusuyla 2021-2022 öğretmen atamaları hakkında araştırma yapıyor. 2021 yılının ilk öğretmen atamaları tamamlanırken, atanamayan öğretmen adayları 2021 öğretmen alımı ek atama olur mu diye merak ediyor. Konu hakkında bilinmeyenleri Bakan Selçuk yanıtladı. İşte 2021-2022 öğretmen atama takvimi.
BU YIL EK ATAMA OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı bir programda ek öğretmen ataması olacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, bu zamana kadar yılda ortalama 40 bin öğretmen ataması yapıldığı, bu yıl salgın koşulları nedeniyle bu sayıda düşüş yaşandığını ifade etti. Ancak ek atama kararlarının sürekli olarak gözden geçirildiği ve imkanlar dahilinde yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Selçuk, bu yıl ek öğretmen atamaları için durum değerlendirmesi yapılarak bütçe imkan verdiği takdirde öğretmen ek ataması hakkında değerlendirme yapılacağını ifade etti.
BU YIL HANGİ BRANŞTAN KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?
En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.
2020'DE KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?
Geçen yıl bakanlık 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. En çok atama yapılan branşlar ise şu şekilde: Sınıf Öğretmenliği'nden 2 bin 831, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından 1801, İngilizce'den 1739, İlköğretim Matematik alanından 1701, Okul Öncesi Öğretmenliği'nden 1518, Rehberlik alanından 1373, Türkçe'den 1300 atama yapıldı.