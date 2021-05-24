Bugün marketler saat kaçta açılıyor? 24 Mayıs Pazartesi market ve bakkal çalışma saatleri

Market çalışma saatleri, geçtiğimiz haftalarda yapılan değişiklik sonrası gündem oldu. Marketler, hafta sonu ve hafta içi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle farklı saatlerde açılıp kapanıyor ve çalışma saatlerinde kısıtlama uygulanıyor. Yayımlanan son İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 17 Mayıs tarihinde market çalışma saatleri ile açılış ve kapanış saatleri nasıl şekillendi, bakallar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, Migros, ŞOK market çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri, Kademeli normalleşmenin ikinci haftası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 17 Mayıs itibariyle normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında A101, ŞOK, BİM, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;