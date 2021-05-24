Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Yenice Mah. Refah Sokak üzerinde bulunan ikamete yapılan baskın sonucu, Ö.Y., Ö. K., Y.Z. ve E.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 3 adet şeffaf poşet içersin de 293 gram Sentetik Kannobinoid uyuşturucu maddesi, satışa hazır halde 20 tane çıkı halinde 30 gram Bonzai, 11 adet çıkı halinde toplam 20 gram Metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 adet uyuşturucu sarımında kullanılan çıkılanmaya hazır halde paket ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen değişik banknotlarda toplam 200 lira para ele geçirildi.E. Z. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan tahkikat düzenlenirken ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ö. Y., Ö. K. ve Y.Z. isimli şahıslar ise, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılarak mevcutlu olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığında gönderildi.