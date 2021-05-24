Zonguldak'ın İnağzı Mahallesinde bir kişi, sabah namazını kılmak için camiye giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırı karşısında şok yaşayan vatandaş; "Mahallemizde bir sürü sokak köpeği bulunmakta ve içinde bulunduğumuz dünya içinde onlarında yaşam hakkı var ancak köpeklerin saldırgan olması yetişkinler kadar çoluk çocuk herkesi tedirgin ediyor. Kaldı ki sabah namazını kılmaya giderken bir anda 5-6 tane sokak köpeği bana saldırdı. Elimi ve bacağımı ısırdılar. Ben sokak hayvanlarına karşı değilim ama özellikle köpeklerin şehir merkezinde fazla olması, saldırgan halleri hepimizi tedirgin ediyor" dedi.