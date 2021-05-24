Çocuklara sanal müze gezisi

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal ve kültürel faaliyetler her ne kadar azalsa da hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından müzeler, çocuklara kapılarını sanal olarak açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de henüz müzelere gidip göremeyen çocuklara sanal müze turu düzenleyerek tarihte gezintiye çıkardı.

ONLİNE OLARAK ZİYARET ETMELERİ SAĞLANDI



Türkiye'de her yıl 18-24 Mayıs arası kutlanan Müzeler Haftası kapsamında, koronavirüs salgını öncesi birçok müze ücretsiz oluyor ve müzeler yediden yetmişe ziyaretçilerle dolup taşıyordu. Büyükşehir Belediyesi de dijital dünyada büyüyen çocuklar için müzeleri fiziken olmasa bile online olarak ziyaret etmelerini sağladı.





TARİH BİLİNCİ DE AŞILANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfalı kadınların hizmetine sunulan 11 Nisan Külliyesi, TOKİ Kadın Destek Merkezi ve Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezine getirilen çocuklara müzeler online olarak izletildi. Miniklere öğretici animasyonlarla tarih bilinci de aşılandı.