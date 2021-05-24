Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açıldı

Başakşehir iBahçeşehir'de inşa edilen Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Başakşehir İlçe Müftüsü Necdet Arman, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoskun ile İsmail Kemal Demiröz, Pamir Mustafa Demiröz ve Demiröz ailesinin üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda projenin tanıtım filmi gösterildi. Ardından Bakan Selçuk, Vali Yerlikaya, Belediye Başkanı Kartoğlu ve Pamir Mustafa Demiröz katılımcılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler.



"BU ÇALIŞMALAR TOPLUMUMUZA YOL HARİTASI OLMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Eğitime yapılan yatırımların önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Demiröz ailesi böyle bir yüce gönüllülükle, muhteşem bir aile birliği içerisindeki işleri bizi çok mutlu ediyor." ifadeleriyle Demiröz ailesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Bakan Selçuk, "Burada öylesine güzel bir tablo var ki, İstanbul gibi bir şehrin böyle güzel eğitimin peşinde koşturan bir valisi olursa, böyle güzel bir kaymakamı, belediye başkanı, müdürleri, aileleri olursa nesiller boyunca gurur duyulacak eserler olur." ifadelerini kullandı.



Öğretmenlerin ve öğrencilerin yüzünü güldürmenin ve onları mutlu etmenin önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Üstelik bu el birliği ve iş birliği ile hayırseverler tarafından oluşturulursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor. Bizler ülkemiz adına, geleceğimiz ve çocuklarımız adına bu sevince boğuluyoruz. Bu sevincimizle beraber geleceğe dair ümitlerimiz artıyor. Bu ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerimiz yükseliyor.



Buradan bu ülke için, bu dünya ve insanımız için hangi değerler yükselecek ve bir çocuğun hayali ile beraber dünya nasıl güzelleşecek bunların hayali bizi heyecanlandırıyor. Bu çalışmalar toplumumuza yol haritası olması ve hayata geçirilmesi için çok önemli." dedi. Bakan Selçuk, "Sayın Valimizin ifade ettiği gibi günler ve geceler adım adım İstanbul'da eğitim için ne yapılabilir sorusu ve düşüncesiyle geçiyor. Sayın Valim bunun baş neferi. Biz başka şehirlerde İstanbul'u örnek veriyoruz ve bugün Başakşehir'i örnek vererek başka bir sayfa açıyoruz." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.





"EĞİTİM VE YAŞAM VADİSİ'Nİ BU GÜNLERE GETİREN DEMİRÖZ AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Vali Yerlikaya, "Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadimizin gözümüzün nuru çocuklarımıza, gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz eğitim ve yaşam vadisini düşünen, planlayan ve bu günlere getiren Demiröz ailesinin kıymetli mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum." ifadeleriyle konuşmasına başladı.



Eğitimin en büyük yatırım olduğunu belirten Vali Yerlikaya, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda en büyük gayenin sahibi olduğumuz görkemli tarihi, parlak bir geleceğe taşımak olduğunu ifade etti. İstanbul'da yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Vali Yerlikaya, "Medeniyetlerin başşehri İstanbul'umuz; 3 milyonu aşan öğrencisi, 7 bin 564 okulu,168 bin öğretmeni ve 126 bin 500 dersliği ile eğitimin de merkezidir. 2003 – 2021 yılları arasında; İstanbul'da devletimizce eğitime ayrılan kaynak, 8 milyar lirayı aştı.



Son 18 yılda, İstanbul'umuzda 971 eğitim yuvası ve 19 bin derslik devletimizin imkânlarıyla inşa edildi. Yine; 789 eğitim yuvası ve 15 bin 500 derslik de hayırseverlerimizce ilimize kazandırıldı. 1.000 dersliğe sahip 45 okulumuzun yapımı ise devam ediyor. Valiliğimiz Proje Koordinasyon Birimi tarafından; 1999 öncesinde yapılmış olan 1322 okulumuzun deprem dayanım etütlerini tamamladık. Bu çalışmada; 45 okulumuzun depreme dayanıklı olduğu tespit edildi. 781 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yeniden yapıldı.



Kalan 152 okullumuzdan 66'sının güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları devam ediyor. 2023'e kadar inşallah 86 okulumuzu da depreme dayanıklı hale getireceğiz. Bu yapılanların, bu güne kadar bizlere maliyeti yaklaşık 5 milyar lira oldu." dedi. Vali Yerlikaya, "Yaşayan Okullar Projesi" kapsamında 4 bin 92 derslikten oluşan, 127'si okul olmak üzere toplam 135 binanın inşa edileceği 100 arsanın proje çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağını belirtti.



Eğitim çalışmaları kapsamında hayırseverlerle yapılan protokollere değinen Vali Yerlikaya, "Hayırseverlerimizin eğitim-öğretime destek ve katkıları, heyecanımıza heyecan katıyor, bizleri cesaretlendiriyor, güçlendiriyor. Tıpkı içinde bulunduğumuz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nde olduğu gibi çocuk ve gençlerimizin daha nitelikli eğitim kurumlarında yetişmeleri için 2020 yılında; 17 hayırseverimiz ile 246 milyon liralık protokol imzaladık. Bu sayede ilimize 17 okulda, 338 derslik kazandırılacak. 2021 yılının ilk 5 ayı içinde; 11 hayırseverimizle imzaladığımız 296 milyon liralık protokol ile İstanbul'umuza 15 okul, 353 derslik daha kazandırıyoruz." dedi.



Kısa sürede projeyi tamamlayan Demiröz ailesine teşekkür eden Vali Yerlikaya, "Bu güzide projenin hayata geçirilmesinde; başta, Demiröz Grup Onursal Başkanı İsmail Kemal Demiröz büyüğümüz olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pamir Mustafa Demiröz beyefendi ve ailenin bütün fertlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Programda konuşan Belediye Başkanı Kartoğlu, bu eğitim külliyesinin Başakşehir ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek Demiröz ailesine teşekkür etti.



Pamir Mustafa Demiröz ise, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi ile ilgili bilgi vererek aile üyelerine teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından, Bakan Selçuk, Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tarafından açılış kurdelesi kesildi. Hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile açılış programı sona erdi.





BAHÇEŞEHİR DEMİRÖZ EĞİTİM VE YAŞAM VADİSİ



Açılışı yapılan Bahçeşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi içerisinde, İpek Demiröz Aile Sağlık Merkezi, İsmail Kemal Demiröz İlkokulu, İsmail Kemal Demiröz Ortaokulu, Enver Demiröz Mescidi ve Demiröz Grup Kız Yurdu yer alıyor.



Hizmete sunulan tesis, 23 bin 600 m2'si yeşil alan olmak üzere, 47 bin m2 arsa üzerine inşa edildi. Her biri 5 bin 400 m2'lik on ikişer derslikli İsmail Kemal Demiröz İlkokulu ve Ortaokulu; 6 bin m2'lik 20 derslikli Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi; 3 bin 200 m2'lik 100 kişilik Demiröz Grup Kız Öğrenci Yurdu; 330 m2'lik İpek Demiröz Aile Sağlığı Merkezi ve 250 m2'lik Enver Demiröz Mescidi 9 ayda tamamlanarak hizmete açıldı.