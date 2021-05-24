DGS’de hangi konular var? DGS çıkmış sorular ve DGS konu dağılımı 2021

DGS için hazırlanan ve heyecanlı bekleyişi süren yüzbinlerce aday, DGS'de hangi konular var sorusuyla sorumlu oldukları konuları ve dersleri araştırıyor. Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları arasında başarılı olanlar, DGS ile eğitimlerini dört yıla tamamlama hakkı kazanıyor. Bu nedenle DGS çıkmış sorular son günlerde sıkça araştırılıyor. İşte DGS konu dağılımı 2021 ve Dikey Geçiş Sınavı çıkmış soruları.
DGS NE ZAMAN?
21 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 31 Mayıs'ta son bulacak. Dikey Geçiş Sınavı ise 11 Temmuz'da gerçekleşecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olacak.
DGS KONU DAĞILIMI
DGS'de adaylar 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuluyor. 120 soru için adaylara 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre tanınıyor.
2021 DGS MATEMATİK KONULARI
Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık
2021 DGS GEOMETRİ KONULARI
Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler
DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Anlatım Biçimleri
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık
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