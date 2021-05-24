DGS’de hangi konular var? DGS çıkmış sorular ve DGS konu dağılımı 2021

DGS için hazırlanan ve heyecanlı bekleyişi süren yüzbinlerce aday, DGS'de hangi konular var sorusuyla sorumlu oldukları konuları ve dersleri araştırıyor. Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları arasında başarılı olanlar, DGS ile eğitimlerini dört yıla tamamlama hakkı kazanıyor. Bu nedenle DGS çıkmış sorular son günlerde sıkça araştırılıyor. İşte DGS konu dağılımı 2021 ve Dikey Geçiş Sınavı çıkmış soruları.

DGS NE ZAMAN?

21 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 31 Mayıs'ta son bulacak. Dikey Geçiş Sınavı ise 11 Temmuz'da gerçekleşecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS'de adaylar 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuluyor. 120 soru için adaylara 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre tanınıyor.