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Giriş Tarihi: 24.5.2021 12:29

? ve 2021

DGS’de hangi konular var? DGS çıkmış sorular ve DGS konu dağılımı 2021

DGS başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. İki yıllık öğrenimi dört yıllığa tamamlamak üzere girilen ’nda sorumlu olunan konular merak edildi. Birçok DGS adayı, diye araştırıyor. İşte ve 2021.

DGS için hazırlanan ve heyecanlı bekleyişi süren yüzbinlerce aday, DGS'de hangi konular var sorusuyla sorumlu oldukları konuları ve dersleri araştırıyor. Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları arasında başarılı olanlar, DGS ile eğitimlerini dört yıla tamamlama hakkı kazanıyor. Bu nedenle DGS çıkmış sorular son günlerde sıkça araştırılıyor. İşte DGS konu dağılımı 2021 ve Dikey Geçiş Sınavı çıkmış soruları.

DGS NE ZAMAN?

21 Mayıs'ta başlayan DGS başvuruları 31 Mayıs'ta son bulacak. Dikey Geçiş Sınavı ise 11 Temmuz'da gerçekleşecek. Başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS'de adaylar 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan sorumlu tutuluyor. 120 soru için adaylara 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre tanınıyor.

2021 DGS MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Taban Aritmetiği

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

2021 DGS GEOMETRİ KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

DGS TÜRKÇE KONULARINA GÖRE SORU DAĞILIMI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık

DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

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DGS’de hangi konular var? DGS çıkmış sorular ve DGS konu dağılımı 2021
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