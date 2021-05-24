Doktora meydan dayağı! Döverken bunları söylemişler...





"AMELİYAT OLMA İHTİMALİM VAR"



Yaşanan olay sonrası Hastaneye giden Tunç, "Darp olayı gerçekleştikten sonra polis ekiplerine haber verdim. Polis arkadaşlar ile Hastaneye geçtik. Burundan tomografi çekildi. Dudağımda da şişlikler vardı. Kulak burun Boğaz'da göründüm. Burun kemiğimi oturtmaya çalıştılar. Bir hafta sonra tekrar kontrol edilecek. Belki ameliyat olma durumumda var" şeklinde konuştu.



"SOKAKTA SÜREKLİ ARKAMA BAKIYORUM"



Sağlık çalışanlarına yönelik sürekli saldırılar olduğunu söyleyen Aile hekimi Tunç, "Pandemi döneminde bile, darp olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu tür olaylar bizim yıllardır, dile getirmeye çalıştığımız sorunlar. Sağlık çalışanlarına bu tarz şiddet olayları var. Artık bizim canımıza da tak etti. Bu kadar da olmaz dedirtiyor. Düşünün yarım saat önce gelerek, bana pusu kuruyorlar. Sokağa çıktığımda sürekli endişe var. Sürekli arkama bakıyorum. Acaba birisi takip ediyor mu. Yoksa yeniden karşıma çıkacak mı. Henüz olayı gerçekleştiren failler yakalanmadı. 3 kişiler ve hala birisi dahi yakalamadı" diye konuştu.



"HİÇBİR HASTAMLA TARTIŞMA YAŞAMADIM"



Konuşmasının sonunda Aile hekimi Rıdvan Tunç, "Yaklaşık 3 aydır, böyle bir durum yaşanmadı. Hiç kimseyle aramda bir tartışma yaşanmadı. Bu nasıl oluyor anlayamıyorum. Hastalarım beni tanıyorlar, beni biliyorlar. Ben her zaman hastalara iyi niyetle yaklaşan bir hekimim. Onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Benim hatırladığım, benden rapor isteyen, benimle tartışan, kavgalı olan bir kimse olmadı" ifadelerini kullandı.