Duraktaki pusunun ardından kan davası çıktı

İstanbul Kağıthane'de otobüs durağında beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 61 yaşındaki Metin Atay'ın kan davası yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü. İddiaya göre Atay geçtiğimiz yıl yine Kağıthane'de 22 yaşındaki Abdurrahman D.'yi bıçaklamış ve yaralamıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ramazan Ç. (20)'nin ise Abdurrahman D'nin akrabası olduğu ve Atay'ı durakta görünce ateş ettiği öğrenildi. Şüpheli Ramazan Ç. emniyetteki ilk ifadesinde; "Durakta gördüm tanıdım, ateş ettim" dediği ileri sürüldü.

İstanbul’un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın" | Video

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde perşembe günü saat 15.20 hastaneden çıkan 61 yaşındaki Metin Atay, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yakınındaki "Diş Polikliniği" durağında otobüs beklemeye başladı. Atay beklediği esnada cerrahi maskeli bir şahıs, durağın arkasından dolanarak vatandaşların gözleri önünde Atay'a kurşun yağdırdı. Saldırının ardından sol ayak, sağ ve sol karın boşluğunda yaralanan adam can havliyle durağın arkasına kaçtı. Ağır yaralanan adam bir süre sonra durağın önünde yere yığıldı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



DURAKTA YERE YIĞILDI



Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan durağın arkasından koşmaya başlıyor. Olayı gören duraktaki vatandaşlar ayağa kalkarak kaçışmaya başlıyor. Saldırgan kaçarken adama birkaç el daha ateş açıyor. Yaralı adam ve vatandaşlar can havliyle durağın arkasından koşuyor. Duraktaki bir kadın ise oturağın altına sığınıyor. Durağın içine gelen adam ardından yere yığılıyor.



"ÖLÜYORUM TAKSİ ÇAĞIRIN"



Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada sokaktaki bir eczane çalışanları ağır yaralı adama müdahale etmeye başladı. O esnada "Ölüyorum taksi çağırın" diyen adama müdahale eden çalışanlar ise, "Ölmüyorsun zaten hastane de burada" dediği anlar da kameralara yansıdı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalesinin ardından ambulansa alınan adam, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Metin Atay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



GEÇEN SENE AKRABASINI BIÇAKLAMIŞ



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli Ramazan Ç'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin olayı kan davası yüzünden gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İddiaya göre 2020 yılında Metin Atay, şüpheli Ramazan Ç.'nün uzaktan akrabası Abdurrahman D'yi bıçaklamış ve ağır yaralamıştı. Olay günü ise durakta Atay'ı görünce ateş ettiği öne sürüldü.



TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ramazan Ç. ile birlikte olayda kullandığı belirlenen 1 adet tabanca ve ona ait 3 fişeği de ele geçirdi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.