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Giriş Tarihi: 24.5.2021 22:35

’de kaza: 1 yaralı

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de kaza: 1 yaralı

TEM Otoyolu ilinde meydana gelen trafik kazasında,  bir Tır’ın dorsesine arkadan çarpan ticari araç içerisindeki yolcu,  bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yolcuyu araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

TEM otoyolu Düzce İli Darıyeri Yörükler Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, önünde ilerleyen TIR'ın dorsesine arkadan çarpan ticari araç içerisinde bulunan E.U isimli yolcu, bulunduğu yerde sıkıştı.Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralıyı kurtararak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce’de kaza: 1 yaralı
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