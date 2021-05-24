Emirhan Döner'den eski sevgilisi Şenay Şentürk'e darp ve tehdit! " Seni Bergen gibi yaparım"





Banka şifrelerimi alarak kızım için biriktirdiğim 36 bin 500 lirayı, ailesine ait Sizinki E-Ticaret isimli şirkete gönderdi. Yine 5 bin lirayı da silah alımı için S.S. isimli bir kişiye gönderdi. Bu kişi, bir süre önce de bana kredi çektirerek 76 bin lirayı, yengesi B. Döner'in hesabına göndertti. Kredi borcu da üstüme kaldı" dedi.