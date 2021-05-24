En anlamlı mektuplar

İzmirKarabağlar'da yaşayan ve halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Melike Yağmurcukardeş (21), geçen yıl İzmir'de meydana gelen depremde gönüllü olarak yer aldı. Burada polis ve askerlerle birlikte sahada görev yaptı. Polis ve askerlerin fedakarlıklarından etkilenen genç kız "Onlar için ne yapabilirim" diye düşünürken, şehitlere mektup yazmaya karar verdi. Şehit ailelerine ve gazilere mektup yazıp gönderen Melike, sosyal medyadan örgütlenen bir grupla da şehitlere hitaben yazdıkları mektupları, mezarlarına bırakıyor. Mektuplarda duygu ve düşüncelerini paylaştığını anlatan Yağmurcukardeş şöyle konuştu:Onlara yalnız olmadıklarını, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı söylüyorum. Ailemde asker veya şehit yok. 7-8 yaşlarında mahallemize bir polis taşınmıştı. O zamandan beri polis ve askerlere karşı duyarlılığım var. Bunun ortaya çıkması ise İzmir depreminden sonra oldu. Mektuplarıma geri dönüş olmayınca üzülüyorum ama yine de yazmaya devam edeceğim. Allah ömür verdikçe de yazacağım. 21 yıl boyunca boşa yaşamışım gibi düşünüyorum. Ben hiçbir zaman bu kadar mutlu olduğumu hissetmedim. O ailelerle görüştüğüm zaman onlara mektup ulaştırdığım zaman yaşadığım mutluluk benim için paha biçilemez.Annem, babam, ağabeyim ve diğer yakınlarım da çok destek oluyor. Çevremdeki insanlar arasında, 'devlet zaten şehit ailelerine destek oluyor, sen niye uğraşıyorsun, kendini neden yoruyorsun' diyenler de oluyor. Bu bana doğru gelmiyor. Elimde imkanım varsa durmak istemiyorum. İstedikleri kadar olumsuz yorum yapsınlar, onlara gülüp geçiyorum. Ben şehit ailelerine, gazilerimize ulaşmaya devam edeceğim" dedi.