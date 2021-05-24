Eşini boğup gömdü ‘Kayboldu’ diye paylaşım yaptı

Antalya'da tartıştığı eşini çarşafla boğan hafriyatçı koca, cesedini de ormana gömdü. Zanlı kocanın cinayetten sonra, "Eşimle tartıştık, Gecelikleri ile evden çıkıp gitti. Kayıp" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Alanya'ya bağlı Konaklı mahallesinde yaşan Mesut Öztürk (30), jandarmaya başvurarak, eşinin geçen perşembe günü kaybolduğunu bildirdi. Biri 1, diğeri 5 yaşında 2 çocuk annesi Aslı Öztürk'ü aramaya başlayan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Kamera görüntülerinde, Mesut Öztürk'ün öldürdüğü eşini halıya sarıp, evin önüne getirdiği aracının bagajına koyarak, ormanlık alana götürdüğü belirlendi. Bunun üzerine sorguya alınan, kum ve hafriyat işleri ile uğraşan Mesut Öztürk, perşembe gecesi aralarında çıkan tartışmada, eşini kendisine ve ailesine küfrettiği için çarşafla boğarak öldürdüğünü, cesedi de ormanlık alana götürüp iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etti.Eşinin, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolduğu izlenimini vermek için kıyafetlerini bölgedeki çöp konteynerine attığını ve telefonla da aradığını anlatan Mesut Öztürk, cesedi gömdüğü yeri de gösterdi. Aslı Öztürk'ün cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı. Mesut Öztürk'ün, cinayetin ardından sosyal medya hesabından, "Eşimle tartıştık. Gecelikleriyle evden çıkıp gitti. Kayıp" paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı. Kızlarının eşi tarafından öldürüldüğünü öğrenen Aslı Öztürk'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen aile, "Hiç mi çocuklarını düşünmedin. Ona nasıl kıydın" diyerek feryat etti.