Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş
Giriş Tarihi: 24.5.2021 23:57

Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

ABBAS ÇAKAR
Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen kaçak tütün ve makaronlar, polisin şüphesini daha da arttırdı.  Şüphelinin evinde yapılan kontrollerde, evi kaçak sigara imalathanesine çevirdiği görüldü.

Kocaeli Kartepe İlçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden çıkan kaçak tütün ve doldurulmuş makaranlora sonrası, şüphelinin evinde yapılan aramada ortaya çıkan manzara herkesi şok etti. Arama yapılan evde 5 sigara sarma makinesi ve binlerce makaron ile 17 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ODALARA KURMUŞ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kartepe İlçesinde yapmış olduğu rutin uygulamalar esnasında, şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar kaçak türün ve çok sayıda doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin aracından çıkanlar sonrası polis savcılıktan aldığı arama kararı ile şüphelinin evinde de aramalarda bulundu.

Evdeki manzara polisi bile şaşırttı. Şüphelinin odalara kurduğu 5 farklı sigara sarma makinesi ile birlikte 10 bin 540 bandrolsüz dolu makaron,7 bin 200 bandrollü boş makaron, 10 bin 600 boş makaron, 17 kilo 380 gram kaçak tütün ve suçtan elde edildiği düşünülen bin 190 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA