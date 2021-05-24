Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Kocaeli Kartepe İlçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden çıkan kaçak tütün ve doldurulmuş makaranlora sonrası, şüphelinin evinde yapılan aramada ortaya çıkan manzara herkesi şok etti. Arama yapılan evde 5 sigara sarma makinesi ve binlerce makaron ile 17 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ODALARA KURMUŞ



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kartepe İlçesinde yapmış olduğu rutin uygulamalar esnasında, şüphe üzerine durdurulan araçta bir miktar kaçak türün ve çok sayıda doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin aracından çıkanlar sonrası polis savcılıktan aldığı arama kararı ile şüphelinin evinde de aramalarda bulundu.

Evdeki manzara polisi bile şaşırttı. Şüphelinin odalara kurduğu 5 farklı sigara sarma makinesi ile birlikte 10 bin 540 bandrolsüz dolu makaron,7 bin 200 bandrollü boş makaron, 10 bin 600 boş makaron, 17 kilo 380 gram kaçak tütün ve suçtan elde edildiği düşünülen bin 190 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.