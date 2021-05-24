Evlat dehşeti

KAYSERİ'DE psikolojik sorunları olan Mahmut Tarık Ekinci (34) ile babası Ahmet Ekinci (66) arasında, önceki gece evlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Babasını ruhsatsız tabanca ile vuran Mahmut Tarık Ekinci, ardından yaralı babasını mutfaktan aldığı bıçakla defalarca bıçakladı. Olayı duyan komşuların ihbarıyla gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet Ekinci'nin öldüğünü belirledi. Cinayetin ardından evde bekleyen katil evlat, jandarmaya teslim oldu. Ahmet Ekinci'nin cesedi, morga kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.