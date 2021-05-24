Fatma Şahin Şampiyon Başkanlar arasında

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na (Champion Mayors) Turkiye'den davet edilen ilk belediye başkanı oldu. Dünya genelinde 60'ı aşkın belediye başkanının dahil olduğu girişimde temel aranan kriterler kapsayıcı büyümeyi ve eşitsizlikle mücadeleyi önceliyor.

Şahin'in koalisyona davet edilmesi nedeniyle Ankara Cer Modern'de bir program düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Musyafa Şentop, TBMM eski Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, milletvekilleri, valiler TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından toplumların sosyal ve ekonomik eşitsizlik sorunlarına yerel yönetimler düzeyinde çözüm üretilmesi amacıyla 2016 yılında OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu başlatıldı. Girişim, sağlık, iş piyasası, kamu hizmetlerine erişim, ulaşım ve çevre gibi alanlarda şehir sakinleri arasında eşitliği, şehirlerde kapsayıcı ekonomik büyümeyi hedefleyen politikalar geliştirilmesini ve bu hususta belediyeler arasında iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Üyeliğinin davet usulü ile olduğu topluluğun Paris, Los Angeles, Liverpool, New York gibi şehirlerin belediye başkanlarının olduğu 60'dan fazla üyesi bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'te gerek sosyal gerek kültürel alanda yaptığı hizmetler ve kamu hizmetlerindeki tarafsızlığı göz önünde bulundurularak söz konusu koalisyona davet edildi.

Ekonomik alanda yaptığı projeler, şehirde oluşturduğu ortak akıl, toplumun her kesimi ile iş yapabilme, tarafsızlık gibi özellikleriyle ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetim olarak ekonomiden sağlığa, eğitimden kültürel değerlerin ve tarihin korunmasına kadar yaptığı projeler ve çalışmalar ile ön plana çıktı. 2011'de başlayan Suriye iç savaşı sonrası oluşan göç dalgasında gelen 500 bin Suriyelinin topluma entegrasyonu ve yapılacak hizmetler açısından şehirdeki tüm kurumların organizasyonunda oluşturduğu çalışma yöntemi olan Gaziantep Modeli ile başarılı çalışmalar yürüten Başkan Şahin, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na davet edildi.

PANDEMİ İLE MÜCADELEDE HIZLI KARARLAR ALINDI

Dünyayı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs pandemisine karşı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Valiliği, diğer kurumlar ve tüm sivil paydaşlarla ortak hareket ederek ihtiyaç doğrultusunda maske üretimi yaptı, yeni çevrimiçi sistemler geliştirdi, dezenfeksiyon çalışmaları yürüttü. Sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile ortak 15 günde 15 milyon maske üretildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan HES Kodu uygulaması Türkiye'de ilk olarak, sorunsuz bir biçimde toplu taşıma uygulamasına uyumlu hale getirildi. Türkiye'de ilk kez oluşturulan Benim Şehrim uygulaması ile hem Gaziantep'e özel bir sosyal ağ oluşturulurken hem de çağdaş ve çok hızlı bir iletişim sistemi devreye sokulmuş oldu. Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının eksikleri giderilirken, tarımda yeni teşviklerle üretimin sekteye uğratılması engellendi. Eğitim alanında ise okullar salgına karşı güvenli hale getirilirken çevrimiçi sistemler oluşturularak çocukların eğitimlerinde geri kalmaması sağlanmaya çalışıldı. Altyapı çalışmalarında trafik yoğunluğundan dolayı başlanılamayan düzenlemeler kısıtlamalar fırsata çevrilerek yapıldı. Gaziantep'te oluşturulan yedi kadın kooperatifinde üretilen yerel tarım ürünlerinden oluşturulan ve Şifa Paketi olarak adlandırılan paketler koronavirüs tedavisi görenlere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

BAŞKAN ŞAHİN: TÜM GAZİANTEPLİLERE AİT BU BAŞARI BİR DÜNYA ŞEHRİ OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den ilk davet edilen belediye başkanı olan Fatma Şahin, "'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışını barındıran kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak yürüttüğümüz çalışmalarla ulusal alanda olduğu gibi uluslararası alanda da dikkatleri üzerimize çekiyoruz. Gaziantep birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu şehrin dinamiklerini, insanını, yaşamını, kültürünü anlayıp tarihini benimseyerek çıktığımız yolda, tarafsız, erişilebilirliği rahat, şeffaf ve üretken bir yönetim anlayışı ile yola devam ediyoruz. Hemen sınırının öte tarafındaki kaosa rağmen yüzlerce fabrikayı kurup, bir sınır kenti olarak çarklarımızı daha da büyüterek döndürüyor, iş ve istihdam üretiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu önemli topluluğa seçilmem, aslında azimle çalışmanın, 'bahane değil çözüm üretmeli' diyen halkımın bana verdiği misyonun bir sonucu. Türkiye'den ilk beni seçmelerini ise Gazianteplilerin ve ekibimin çalışkanlığının bir nişanesi olarak görüyorum. Bu gelişme aslında Gaziantep'in artık dünya şehri olduğunun başka bir göstergesi olurken, şehrin idare edilmesi ve yeni imkanların oluşturulması noktasında bize dünyada bu işlerin nasıl yapıldığı, yeni modellerin neler olduğunu tüm ayrıntılarıyla öğrenebilme, kendi çalışmalarımızı duyurma ve tecrübelerin karşılıklı aktarımını sağlayacak önemli bir kanal olacaktır. Bana destek veren ve bu başarıya layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OECD CHAMPION MAYORS ÜYESİ OLAN BAŞKANLAR VE ŞEHİRLERİNE İMKANLAR SUNUYOR

Erken kapsayıcı çocukluk eğitimi, iş piyasası ve yerel beceriler, iskân ve kentsel çevre ve altyapı ve kamu hizmetleri olmak üzere çalışmalarını dört temel başlıkta sürdüren Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu, üye olan başkana dünya genelinde daha fazla sayıda kentin daha kapsayıcı hale gelmesi için yerel liderler arasında doğrudan strateji iletişimi olanağı sağlıyor. Öte yandan OECD'nin 280 büyükşehir hakkında bilgilerin bulunduğu veri havuzuna erişim, kentlerinin kapsayıcı büyüme politikaları gündemlerinin geliştirilmesi amacıyla OECD ile politika diyaloğu, kurum personelleri için dünya geneli yapılan uygulamalardan yararlanabilmesi için toplantı fırsatı veriyor.